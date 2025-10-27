ترامب يبدأ زيارة لليابان تستمر ثلاثة أيام

أخبار اليابان

كوالالمبور - (جيجي برس)-- يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان يوم الاثنين في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، حيث من المقرر أن يعقد أول اجتماع مباشر له مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة تاكايتشي ساناي يوم الثلاثاء.

وتُعدّ هذه أول زيارة لترامب إلى اليابان منذ بدء ولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني، وتأتي في وقتٍ تتزايد فيه حدة الأوضاع الأمنية المحيطة باليابان. ومن المتوقع أن يبحث الجانبان تعزيز التحالف الأمريكي الياباني وبناء علاقة ثقة وثيقة بين القائدين.

وكان ترامب، الذي يقوم بجولة آسيوية تشمل ثلاث دول، قد عقد قمةً يوم الأحد في العاصمة الماليزية كوالالمبور مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، على أن يتوجه إلى اليابان صباح الاثنين.

وخلال زيارته إلى اليابان، من المنتظر أن يلتقي ترامب الإمبراطور ناروهيتو، إلى جانب القمة الثنائية المقررة مع تاكايتشي في طوكيو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)