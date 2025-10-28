عندما تصبح المتعة للجميع: كيف تغيّر اليابان قواعد صناعة الألعاب؟

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تعمل صناعة الألعاب اليابانية على تحسين إمكانية الوصول إلى ألعاب الفيديو من خلال تطوير معدات وأنظمة تُمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من إعاقات في أيديهم من اللعب باستخدام أجزاء أخرى من أجسامهم، مثل الخدين والقدمين والعينين.

شهد معرض طوكيو للألعاب في مدينة تشيبا في سبتمبر/أيلول مشاركة أشخاص يلعبون ألعابًا دون استخدام أيديهم في منطقة مخصصة لتسهيل الوصول. وقد أُنشئت هذه المنطقة لأول مرة في المعرض.

ومن بين المعروضات نظام تحكم ألعاب خاص طورته شركة Technotools Corp. ومقرها طوكيو، لجهاز ألعاب نينتيندو سويتش من شركة نينتيندو.

وبناءً على إعاقة الشخص، يمكن للأشخاص التحكم في عصا التحكم أو زر باستخدام القدم أو الكوع. كما يمكنهم أيضًا لعب ألعاب الفيديو باستخدام حركات العين، من خلال ربط جهاز تتبع العين بالشاشة.

وقال شينتارو شيمادا، الرئيس التنفيذي لشركة تكنوتولز، إن وحدة التحكم الخاصة كانت مستوحاة من ”شخص كان يحب لعب ألعاب الفيديو، لكنه لم يعد قادرًا على القيام بذلك بسبب مرض متقدم“.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)