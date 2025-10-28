إمبراطور اليابان يلتقي ترامب في القصر الإمبراطوري

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- عقد إمبراطور اليابان ناروهيتو اجتماعًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لأول مرة منذ حوالي ست سنوات ونصف، في القصر الإمبراطوري بطوكيو مساء الاثنين.

وصل الرئيس الأمريكي إلى القصر الإمبراطوري في السيارة الرئاسية الرسمية حوالي الساعة 6:30 مساءً. استقبله الإمبراطور عند المدخل بابتسامة ومصافحة قبل دخولهما القصر للقاء استمر حوالي 30 دقيقة.

ووفقًا لوكالة شؤون البلاط الإمبراطوري، أعرب ترامب في بداية لقائهما عن تشرفه بفرصة التحدث مع الإمبراطور، مضيفًا أنه يرغب في تعزيز العلاقات اليابانية الأمريكية في ظل رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي.

وأجاب الإمبراطور ناروهيتو بأنه يأمل أن تُعزز زيارة ترامب العلاقات الودية بين البلدين.

وشرح ترامب للإمبراطور الجهود التي بذلها لحل النزاعات حول العالم منذ توليه منصبه. وأجاب الإمبراطور أنه يشعر بالألم بسبب الصراعات المستمرة في جميع أنحاء العالم وأنه يصلي من أجل السلام.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)