حزب سانسيتو يتقدم بمشروع قانون لمعاقبة من يُهين العلم الياباني

طوكيو - (جيجي برس)-- قدم حزب سانسيتو السياسي الياباني الناشئ مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين يقترح تعديلات على قانون العقوبات لمعاقبة الأفراد الذين يمسون العلم الوطني.

وقال زعيم حزب سانسيتو، سوهي كاميا، في إشارة إلى انتخابات يوليو/تموز لمجلس الشيوخ (البرلمان الياباني): ”قام البعض بعرقلة خطاباتنا الانتخابية برفع أعلام وطنية يابانية عليها علامة إكس“. وأضاف للصحفيين: ”هذه إهانة للبلاد“.

تنص المادة 92 من قانون العقوبات على أن إتلاف أو تشويه علم دولة أجنبية بقصد الإهانة يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو بغرامة تصل إلى 200 ألف ين. مع ذلك، لا يوجد نص مماثل يتعلق بالعلم الوطني الياباني.

يدرس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف، حزب نيبون إيشين نو كاي (حزب التجديد الياباني)، تقديم مشروع قانون مماثل. ويسعى حزب سانسيتو إلى الحصول على دعمهما.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)