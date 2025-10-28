تاكايتشي تدعو إلى ”عصر ذهبي جديد“ للتحالف الياباني الأمريكي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- دعت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي، في أول لقاء مباشر لها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، إلى بناء ”عصر ذهبي جديد“ للتحالف الياباني الأمريكي.

وأكد ترامب، في أول زيارة له إلى اليابان منذ 6 سنوات، أن اليابان من أهم حلفاء بلاده. كما أكد الزعيمان على التعاون الاقتصادي بين بلديهما.

وعقب الاجتماع، وقّعت تاكايتشي وترامب وثائق بشأن ضمان سلاسل توريد المعادن الأساسية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة، والتنفيذ المطرد لاتفاقية التعريفات الجمركية الثنائية.

خلال القمة التي عُقدت في دار الضيافة الرسمية في قصر أكاساكا بطوكيو، سعت تاكايتشي، التي تولت منصبها الأسبوع الماضي، إلى بناء علاقة ثقة شخصية مع ترامب. وفي ضوء التعاون بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية، سعت أيضًا إلى إبراز قوة التحالف الياباني الأمريكي. في كلمتها الافتتاحية، أكدت تاكايتشي أن اليابان والولايات المتحدة لديهما ”أعظم تحالف في العالم“.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)