رئيسة وزراء اليابان تتطلع إلى تأسيس ”عصر ذهبي جديد“ للتحالف الياباني - الأمريكي مع ترامب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- دعت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي، في أول لقاء مباشر لها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، إلى تأسيس ”عصر ذهبي جديد“ للتحالف الياباني - الأمريكي المشترك.

وفي حديثها إلى ترامب خلال قمتهما في طوكيو، قالت تاكايتشي، التي تولت منصبها الأسبوع الماضي، إن البلدين يشتركان في ”أعظم تحالف في العالم“.

وقالت رئيسة الوزراء لترامب: ”أُقدّر بشدة التزامك الراسخ بالسلام والاستقرار العالميين“، ساعيةً إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

ورحبت تاكايتشي بزيارة ترامب إلى اليابان، وقالت إنها كانت ”تتطلع بشغف“ للقاء الرئيس الأمريكي شخصيًا.

كما شكرت ترامب على سنوات صداقته مع رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)