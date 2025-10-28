رئيسة وزراء اليابان تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- صرح مسؤول حكومي أمريكي رفيع المستوى أن رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي أبلغت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما في طوكيو يوم الثلاثاء عزمها ترشيحه لجائزة نوبل للسلام لعام 2026.

لطالما أعرب ترامب عن رغبته في الفوز بالجائزة.

خلال الاجتماع، أشادت تاكايتشي بدور ترامب في التوسط في النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا، و”إنجازه التاريخي غير المسبوق“ في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. وأخبرت الرئيس أن العالم بدأ ينعم بمزيد من السلام في فترة وجيزة.

وأعربت رئيسة الوزراء عن تقديرها الكبير ”لالتزام ترامب الراسخ بالسلام والاستقرار العالميين“، وأنها معجبة للغاية بالرئيس ترامب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)