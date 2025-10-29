ذكريات آبي تساعد في تعزيز العلاقة بين تاكايتشي وترامب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- سارت القمة التي عُقدت يوم الثلاثاء بين رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة تاكايتشي ساناي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أجواء ودية، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى ذكرياتهما المشتركة مع رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي.

رحبت تاكايتشي، التي كانت من المقربين من آبي، بزيارة ترامب إلى اليابان، وقالت إنها كانت تتطلع إلى لقائه شخصيًا، معربة عن امتنانها لـ”الصداقة الدائمة“ التي جمعت ترامب وآبي، الذي اغتيل عام 2022.

وأشاد ترامب بعلاقته الوثيقة مع آبي، قائلاً: ”أريد فقط أن أخبركم، في أي وقت لديكم أي سؤال أو شك، أي شيء تريدونه، أي خدمة تحتاجونها، أي شيء يمكنني فعله لمساعدة اليابان، سنكون هناك“.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن حزنه العميق لوفاة آبي، ووصف الحادث بأنه صادم. كما أشار إلى أنه سمع عن تاكايتشي من آبي نفسه، وهنأها على توليها منصب أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)