ترامب يلتقي بعائلات المختطفين اليابانيين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بأن الحكومة الأمريكية ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في حل قضية اختطاف المواطنين اليابانيين من قبل كوريا الشمالية، والمستمرة منذ عقود.

وقال ترامب، خلال اجتماعه بدار الضيافة الرسمية، قصر أكاساكا، في طوكيو: ”هذا ما نضعه دائمًا في اعتبارنا. سنبذل كل ما في وسعنا“.

وحضر الاجتماع أيضًا رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وأعربت العائلات عن أملها في أن يعقد ترامب اجتماعًا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وعندما سُئل عن القمة المحتملة، قال الرئيس إنه سيناقش الأمر.

وكانت الحكومة اليابانية قد سعت إلى تحديد موعد للقاء عائلات المختطفين وترامب ليتزامن مع زيارة الرئيس لليابان. وكان من المقرر في البداية أن يكون اللقاء بين العائلتين وروبيو، لكن ترامب تمكن من الحضور لمدة ثلاث دقائق تقريبا لإجراء محادثة قصيرة وجلسة تصوير.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)