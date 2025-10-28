ياماغامي يُقرّ بالذنب في قضية قتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي

أخبار اليابان

نارا - (جيجي برس)-- أقرّ تيتسويا ياماغامي، يوم الثلاثاء، بذنبه في جريمة قتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في مدينة نارا غرب اليابان قبل نحو ثلاث سنوات.

خلال الجلسة الأولى من محاكمته في محكمة مدينة نارا، صرّح المتهم البالغ من العمر 45 عامًا بأنّ التهم المنسوبة إليه ”جميعها صحيحة“.

ووفقًا للائحة الاتهام، أطلق ياماغامي النار مرتين من مسدس محلي الصنع على آبي، الذي كان يُلقي خطابًا انتخابيًا في 8 يوليو/تموز 2022، قبل انتخابات مجلس الشيوخ. وتوفي رئيس الوزراء السابق متأثرًا بفقدانه للدم نتيجة تلف في شرايينه تحت الترقوة اليمنى واليسرى.

وأشار ياماغامي إلى أنه كان يكنّ ضغينة لجماعة كنيسة التوحيد الدينية المثيرة للجدل بعد إفلاس والدته بسبب تبرعات كبيرة قدّمتها للجماعة، وأنه يعتقد أن آبي على صلة بها، وفقًا لمصادر مطلعة.

قبل بدء جلسة المحكمة في وقت مبكر من بعد الظهر، اصطف أكثر من 700 شخص خارج المحكمة لمشاهدة المحاكمة البارزة.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)