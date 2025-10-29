تاكايتشي وترامب يُظهران الوحدة على متن حاملة طائرات أمريكية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء وحدتهما في خطاب ألقياه أمام أفراد من قوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات الأمريكية في اليابان على متن حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية يو إس إس جورج واشنطن.

وقال ترامب من على حاملة الطائرات في قاعدة يوكوسوكا التابعة للبحرية الأمريكية بمحافظة كاناغاوا، جنوب طوكيو: ”إن التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة واليابان هو من أبرز العلاقات في العالم أجمع. إنه أساس السلام والأمن في المحيط الهادئ“.

ودعا تاكايتشي إلى المنصة، قائلاً: ”أُكنّ احترامًا كبيرًا... لأول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان“.

وقالت تاكايتشي: ”بالتعاون مع الرئيس ترامب، أنا مصممة على النهوض بالتحالف الياباني الأمريكي، الذي أصبح بالفعل أعظم تحالف في العالم، إلى مستويات أعلى وأكبر“.

وأضافت أن ”لا يمكن الحفاظ على السلام بالكلمات فقط، بل لا يمكن حمايته إلا بتصميم راسخ وعمل دؤوب“، معربة عن نيتها تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية بشكل كبير في ضوء البيئة الأمنية المتزايدة الخطورة في شرق آسيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)