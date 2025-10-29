اليابان والولايات المتحدة تكشفان عن مشاريع استثمارية بقيمة 400 مليار دولار

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومتان اليابانية والأمريكية يوم الثلاثاء عن مشاريع استثمارية تصل قيمتها إلى 400 مليار دولار، تشمل شركات يابانية وأمريكية، تشمل بناء محطات طاقة نووية متطورة.

قد تندرج هذه المشاريع ضمن إطار عمل مُحدد في وثيقة وقّعتها رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، والتي أكدت تنفيذ الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة المتفق عليها في اتفاقية التعريفات الجمركية بين البلدين.

أعربت شركات يابانية عديدة، منها ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة ومجموعة سوفت بنك، عن اهتمامها بـ 21 مشروعًا، تشمل بناء محطات طاقة نووية من الجيل التالي وبنية تحتية للطاقة واسعة النطاق.

وقال الرئيس ترامب خلال اجتماع في طوكيو مع رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي في اليوم نفسه: ”سنُحقق تجارةً هائلةً معًا“.

تعهدت طوكيو باستثمار نحو 550 مليار دولار في الولايات المتحدة من خلال مؤسسة مالية تابعة للحكومة، وذلك في إطار اتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة مع واشنطن. وستُقرر لجنة حكومية أمريكية المشاريع المحددة لاحقًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)