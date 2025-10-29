اليابان والولايات المتحدة تعززان التعاون في مجال المعادن النادرة والذكاء الاصطناعي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اتفقت اليابان والولايات المتحدة يوم الثلاثاء على تعزيز التعاون لتأمين إمدادات المعادن الأساسية، بما فيها المعادن الأرضية النادرة، وتعزيز التقدم في سبعة مجالات علمية وتكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

كما وقّع البلدان مذكرة تفاهم في قطاع بناء السفن. ومن خلال تعزيز التعاون في مختلف المجالات، يهدف الحليفان إلى مواجهة الوجود الصيني المتزايد بشكل مشترك.

خلال قمتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طوكيو يوم الثلاثاء، وقّعت رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي إطارًا سياسيًا مشتركًا لتأمين إمدادات المعادن الأساسية. ويشمل الإطار تدابير لدعم سلسلة توريد المعادن الأرضية النادرة، وهي ضرورية للسيارات الكهربائية، وتقصير إجراءات الترخيص، وإنشاء منظمة مشتركة لوضع خطط التوريد.

على صعيد منفصل، التقت وزيرة سياسة العلوم والتكنولوجيا كيمي أونودا مع مايكل كراتسيوس، مدير مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض الأمريكي. وقد وقّع الجانبان مذكرة تعاون في سبعة مجالات، تشمل معايير اتصالات الجيل التالي، وتكنولوجيا الكم، والاندماج النووي، والفضاء.

وأكدت أونودا خلال الاجتماع على أهمية التعاون الوثيق بين البلدين في ظلّ احتدام الصراع على الهيمنة على التقنيات المهمة. وردّ كراتسيوس بأنّ البلدين شريكان موثوقان في مجال التكنولوجيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)