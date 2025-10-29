اليابان والولايات المتحدة تؤكدان التعاون لتعزيز الردع

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يوم الأربعاء التعاون لتعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف الثنائي، في مسعى واضح لمواجهة التهديدات الصينية.

في أول اجتماع لهما في طوكيو، نقل كويزومي، الذي عُيّن في حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي تولت مهامها الأسبوع الماضي، خطة الإدارة اليابانية الجديدة لتعزيز القدرات الدفاعية.

أبلغ كويزومي هيجسيث أن اليابان سترفع إنفاقها الدفاعي إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية الحالية، أي قبل عامين من الموعد المحدد. كما قال إن اليابان بدأت مراجعة ثلاث وثائق أمنية.

وأكد الوزير الياباني التزام بلاده بتعزيز قدراتها الدفاعية لتعميق التحالف.

وقال هيجسيث في مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع، في إشارة إلى الالتزام الياباني: ”إنها خطوة مهمة إلى الأمام، وهي الخطوة التي نأمل أن يتم تنفيذها ونعتقد أنها ستتم في أقرب وقت ممكن“.

















