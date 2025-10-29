تويوتا تُصدر سياراتها الأمريكية الصنع إلى اليابان

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- تعتزم شركة تويوتا موتور كورب تصدير سياراتها المُنتجة في مصانعها الأمريكية إلى اليابان، وفقًا لوثيقة حول إطار عمل استثماري بين اليابان والولايات المتحدة أصدرتها الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء.

جاءت هذه الوثيقة بعد أن أبدت شركة صناعة السيارات اليابانية الرائدة حرصها على بدء هذه الشحنات، وبعد أن حثت الولايات المتحدة اليابان، سعيًا منها لخفض عجزها التجاري، على توسيع وارداتها.

اتفقت طوكيو مع واشنطن على العمل على السماح ببيع السيارات الأمريكية الصنع الحاصلة على شهادات السلامة في الولايات المتحدة في اليابان دون الخضوع لاختبارات إضافية. وأشار رئيس تويوتا، كوجي ساتو، إلى نيته مطالبة الحكومة اليابانية بتهيئة بيئة تُمكّن من هذه المبيعات، بما في ذلك من خلال مراجعة قيود الاستيراد.

خلال محادثاتهما في طوكيو يوم الثلاثاء، ناقشت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الأمريكي ترامب الاستثمارات والتمويل الياباني في الولايات المتحدة. أعلنا عن مشاريع استثمارية لشركات من كلا البلدين، ووقعا وثيقة تضمن التنفيذ المطرد للاتفاق الذي تم التوصل إليه نتيجة مفاوضات التعريفات الجمركية الثنائية، بما في ذلك الاستثمار والتمويل في الولايات المتحدة.

ووفقًا للوثيقة التي أصدرتها الحكومة الأمريكية، ستسعى اليابان إلى فرض عقوبات جديدة تستهدف السفن المرتبطة بما يُسمى بأساطيل الظل، التي تنقل النفط الخام الروسي متجنبةً العقوبات الغربية، وتعطل نشاط هذه الأساطيل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة وشركائها في مجموعة الدول السبع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)