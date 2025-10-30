اليابان تتجه نحو مجانية التعليم الثانوي في السنة المالية 2026

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اتفق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، وحزب نيبون إيشين نو كاي (حزب تجديد اليابان)، وحزب كوميتو، يوم الأربعاء، على إطلاق برنامج جديد في السنة المالية 2026 يهدف إلى جعل التعليم الثانوي مجانيًا فعليًا.

جاء الاتفاق خلال اجتماع لمسؤولين من الأحزاب الثلاثة، بعد أن أنهى كوميتو في وقت سابق من هذا الشهر تحالفه مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، لينضم الأخير إلى ائتلاف جديد مع نيبون إيشين نو كاي.

وبموجب الاتفاق، سيرتفع الحد الأقصى للدعم المالي المقدم لطلاب المدارس الثانوية الخاصة بدوام كامل من 396 ألف ين إلى 457 ألف ين سنويًا، فيما سيُرفع الدعم لطلاب المدارس المراسلة إلى 337 ألف ين.

وقال ماساهيكو شيباياما، وزير التعليم السابق من الحزب الليبرالي الديمقراطي، للصحفيين عقب الاجتماع: ”هذه اتفاقية بالغة الأهمية. سنعمل على إبلاغ المدارس بالتغييرات بشكل واضح حتى يتمكن الطلاب من اختيار مساراتهم التعليمية المستقبلية دون قلق“.

ولا يشمل البرنامج الطلاب الأجانب الذين لا يُتوقع أن يقيموا في اليابان بشكل دائم، كما تُستثنى المدارس الأجنبية من الخطة، مع الإبقاء على مستوى المساعدات المالية الحالية عبر آلية منفصلة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)