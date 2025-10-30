اليابان تؤكد مجددا تعاونها مع الهند في مجالات الأمن والاقتصاد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أكدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي، يوم الأربعاء، مع نظيرها الهندي ناريندرا مودي، أن بلديهما سيعملان معًا في مجالي الأمن والاقتصاد.

وقالت تاكايتشي في محادثاتها الهاتفية مع مودي: ”نرغب في مواصلة تعاوننا“، بما في ذلك من خلال إطار العمل الرباعي بين اليابان والهند والولايات المتحدة وأستراليا، لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وهنأها مودي على توليها منصب رئاسة الوزراء، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز علاقات الهند مع اليابان بشكل أكبر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)