تاكايتشي تُبلغ ترامب بصعوبة الانسحاب من مشروع سخالين-2

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أبلغت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما يوم الثلاثاء بصعوبة انسحاب بلادها من مشروع سخالين-2 للنفط والغاز في منطقة الشرق الأقصى الروسي، وفقًا لما ذكره مصدر حكومي ياباني يوم الأربعاء.

حثت الولايات المتحدة اليابان على وقف واردات الغاز الطبيعي المسال ومصادر الطاقة الأخرى من روسيا كعقوبة على غزو موسكو لأوكرانيا.

خلال اجتماع طوكيو، أبلغت تاكايتشي ترامب أن انسحاب اليابان من مشروع سخالين-2 لن يُرضي إلا الصين، التي قد تسعى للحصول على حصة في مشروع تطوير الموارد الطبيعية البحرية، وكذلك روسيا، وفقًا للمصادر.

يُمثل مشروع سخالين-2، الذي تشارك فيه شركات يابانية، حوالي 9% من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وكانت الحكومة اليابانية حذرة بشأن إنهاء مشاركة البلاد في المشروع من منظور ضمان إمدادات الطاقة المستقرة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)