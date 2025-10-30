اليابان تدرس إلغاء ضريبة البنزين الإضافية قبل نهاية العام

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اتفقت 6 أحزاب يابانية، من الائتلاف الحاكم والمعارضة، يوم الأربعاء، على دراسة إمكانية إلغاء الضريبة الإضافية المؤقتة المفروضة على البنزين بحلول نهاية العام الجاري، وفقًا لما أعلنه إيتسونوري أونوديرا، رئيس مصلحة الضرائب في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي قد ناقش سابقًا تمديد العمل بهذه الضريبة حتى منتصف يناير/كانون الثاني على الأقل، مراعاةً لظروف قطاع البنزين. غير أن اتفاق الأربعاء يشير إلى تنازل من جانب الحزب الحاكم لصالح أحزاب المعارضة، التي كانت تضغط من أجل إلغاء الضريبة قبل نهاية العام.

ووصف كازوهيكو شيغيتوكو، رئيس مصلحة الضرائب في الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، وهو الحزب المعارض الرئيسي، الاتفاق بأنه ”خطوة كبيرة إلى الأمام“.

وستواصل الأحزاب الستة مشاوراتها بشأن إيجاد مصادر بديلة للإيرادات بعد إلغاء الضريبة. وقال أونوديرا في تصريحاته: ”سنواصل العمل لإيجاد أرضية مشتركة تحقق التوازن بين تخفيف الأعباء على المواطنين وضمان استقرار المالية العامة“.

كما أكدت الأحزاب نيتها البدء في تقليص دعم البنزين تدريجيًا اعتبارًا من 13 نوفمبر/تشرين الثاني، تمهيدًا لإلغاء الضريبة الإضافية، مع خطة لرفع الدعم في النهاية إلى 25.1 ين لكل لتر لتعويض الفرق الناتج عن الإلغاء.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)