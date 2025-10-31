【فيديو】تعرف على تويوتا سنشري كوبيه الجديدة

أخبار اليابان

أطلقت شركة تويوتا موتور علامة تجارية جديدة تُجسّد ذروة الفخامة في صناعة السيارات اليابانية، متجاوزةً حتى علامتها الراقية ”لكزس“، بهدف منافسة علامات عالمية مثل رولز رويس وبنتلي. تحمل العلامة الجديدة اسم ”سنتشري“، وهو اسم عريق ظهر لأول مرة عام 1967 وظلّ يمثل قمة طرازات تويوتا الفاخرة منذ ذلك الحين.

وكُشف عن الطراز الجديد خلال معرض اليابان للتنقل في طوكيو، حيث قدّمه رئيس مجلس إدارة تويوتا، أكيو تويودا، بوصفه ”رمزًا لفصل جديد في تاريخ السيارات الفاخرة اليابانية“. ويُعدّ الطراز المعروض ثالث سيارة فقط في تاريخ الشركة تحمل اسم ”سنتشري“. وتتميّز السيارة الجديدة بتصميم كوبيه فريد، وأبواب منزلقة أنيقة، ومقصورة داخلية تضم ثلاثة مقاعد، ما يمنحها مزيجًا من الفخامة والابتكار العملي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)