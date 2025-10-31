مركبة شحن يابانية متطورة تصل إلى محطة الفضاء الدولية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وصلت مركبة الإمداد اليابانية HTV-X، المطورة حديثًا، إلى محطة الفضاء الدولية في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس بتوقيت اليابان.

نجحت رائدة الفضاء اليابانية كيميا يوي، البالغة من العمر 55 عامًا، في التقاط المركبة بذراع آلية حوالي الساعة 12:58 صباحًا، وربطتها بمحطة الفضاء الدولية.

وقالت يوي في اتصال مع مركز التحكم الأرضي بعد ذلك بقليل: ”شكرًا لكم على تكليفي بهذه المهمة المهمة اليوم“.

وأجاب زميلها رائد الفضاء الياباني أكيهيكو هوشيدي، البالغ من العمر 56 عامًا، من غرفة التحكم في ناسا بالولايات المتحدة: ”تهانينا على التقاط المركبة. عمل رائع“.

وتُعد المركبة ”HTV-X“ الجيل الجديد من مركبات الشحن التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية ، خلفًا للمركبة المعروفة باسم ”كونوتوري“ أو ”اللقلق الأبيض“، والتي نفذت تسع رحلات ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية بين عامي 2009 و2020.

وأوضحت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، المُصنّع الرئيسي للمركبة، أن المركبة ”HTV-X“ توفر إمكانات مطوّرة لنقل الإمدادات، إضافة إلى إتاحة فرص للتجارب العلمية والتقنية في المدار لمدة تصل إلى عام ونصف بعد مغادرتها محطة الفضاء وقبل دخولها الغلاف الجوي للحرق النهائي.

