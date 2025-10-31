اليابان ستبدأ بتطبيق نظام الحضانة المشتركة للأطفال العام القادم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وافقت الحكومة اليابانية يوم الجمعة على مرسوم لتطبيق القانون المدني المُعدّل، والذي يتضمن تطبيق نظام جديد للحضانة المشتركة للأطفال للوالدين المُطلّقين، اعتبارًا من الأول من أبريل/نيسان من العام المقبل.

كما سيُطبّق في التاريخ نفسه نظامٌ قانونيٌّ لدعم الأطفال، يُلزم بدفع مبالغ ثابتة في حال عدم وجود اتفاقٍ على دعم الأطفال وقت الطلاق.

تهدف هذه الأنظمة الجديدة إلى استقرار سبل عيش الأطفال بعد طلاق والديهم.

سيُتاح للوالدين الاختيار بين الحضانة المشتركة أو الحضانة المنفردة. في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يتخذ القرار من قِبَل محكمة الأسرة. وستمنح المحكمة الحضانة المنفردة في حال الاشتباه في تعرض أطفالهما للعنف أو الإيذاء المنزلي.

يتطلب نظام الحضانة المشتركة موافقة كلا الوالدين على القرارات المهمة المتعلقة بأطفالهما، مثل الالتحاق بالمدرسة أو الانتقال إلى مكان آخر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)