قوات الدفاع الذاتي اليابانية تُجهّز مساعدات لوجستية لجهود اصطياد الدببة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تستعد قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية لإرسال أفراد إلى محافظة أكيتا للمساعدة في اتخاذ إجراءات ضد الدببة البرية، في أعقاب سلسلة من الهجمات على السكان في المحافظة الواقعة شمال شرق اليابان.

واستجابةً لطلب من أكيتا، تستعد قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية لتقديم الدعم اللوجستي، مثل نقل مصائد الصناديق، دون المشاركة المباشرة في إعدام الدببة.

إذا أصبحت هذه الحالة نموذجية لدعم قوات الدفاع الذاتي البرية، فقد تفكر الحكومات المحلية الأخرى التي تواجه تفاقمًا في أضرار الدببة في طلب المساعدة.

وقال كينتا سوزوكي، حاكم أكيتا، خلال زيارة لوزارة الدفاع يوم الثلاثاء الماضي: ”لقد بلغ الإرهاق بين المشاركين (في التصدي لهجمات الدببة) ذروته، ولا يمكننا التعامل مع الوضع بقوانا البشرية وحدها“.

وسُجِّلت أكثر من 8000 حالة مشاهدة للدببة في المحافظة خلال السنة المالية الحالية، وأصيب 50 شخصًا، من بينهم ثلاثة وفيات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)