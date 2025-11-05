اليابانيون يواجهون الدببة بالتكنولوجيا... رذاذ جديد يثير الاهتمام

أخبار اليابان

توكوشيما - (جيجي برس)-- مع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن هجمات الدببة في اليابان إلى مستوى قياسي خلال السنة المالية الحالية، طورت شركة مقرها مدينة أنان بمحافظة توكوشيما في غرب اليابان بخاخًا طاردًا للدببة، في محاولة لإيجاد وسيلة تسمح للبشر والدببة بالتعايش بسلام.

البخاخ الجديد من تطوير يو أوكوتاني، رئيس قسم التخطيط والتسويق في مكتب شركة بيوسينس بطوكيو، وهي شركة متخصصة في إنتاج الأدوية الموجهة للحيوانات.

وبحسب أوكوتاني، فإن معظم بخاخات طرد الدببة المتوفرة في الأسواق اليابانية مستوردة من الخارج، لذلك تبقى المنتجات المحلية نادرة للغاية.

أوكوتاني، البالغ من العمر 40 عامًا والمولع بالأنشطة الخارجية، بدأ يهتم بمشكلة تزايد هجمات الدببة على البشر، وقرر تطوير منتج ياباني الصنع بالاعتماد على خبرته السابقة في تصنيع منتجات الفلفل الحار لدى بيوسينس.

سعى أوكوتاني لفهم سلوك الدببة وبيئتها من خلال قراءة العديد من الكتب المتخصصة، ثم واصل تجربة النماذج الأولية للبخاخ واحدًا تلو الآخر، مستخدمًا الكابسيسين، وهو المكون اللاذع الموجود في الفلفل الحار، كعنصر أساسي في تركيبة المنتج.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)