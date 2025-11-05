احتجاز جندي مشاة بحرية أمريكي لاعتدائه على عامل مطعم في أوكيناوا

أخبار اليابان

أوكيناوا - (جيجي برس)-- ألقت شرطة محافظة أوكيناوا القبض يوم الاثنين على ويليام راموسورت (37 عامًا)، وهو ضابط صف في مشاة البحرية الأمريكية، للاشتباه في اعتدائه على عامل مطعم بمدينة ناها، عاصمة المحافظة.

وبحسب التحقيقات، يُشتبه في أن راموسورت، الذي يخدم في معسكر كينسر التابع لمشاة البحرية في مدينة أوراسوي، قام بالضغط بيده على رقبة العامل البالغ من العمر 41 عامًا، مما تسبب له بجروح، وذلك في أحد شوارع ناها حوالي الساعة الرابعة صباحًا يوم الاثنين.

وقد أنكر المشتبه به التهم الموجهة إليه، فيما ذكرت الشرطة أنه كان في حالة سكر أثناء وقوع الحادث، وأنه لم تكن هناك معرفة سابقة بينه وبين الضحية.

تم القبض عليه في موقع الحادث بعد أن أبلغ أحد المارة الشرطة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)