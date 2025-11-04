مدينة فوكوشيما تخفف قيود الدخول إلى المناطق الملوثة

أخبار اليابان

فوكوشيما - (جيجي برس)-- خففت إحدى مدن محافظة فوكوشيما شمال شرق اليابان قيود الدخول يوم الثلاثاء في بعض المناطق الواقعة ضمن ما يُسمى بالمنطقة التي يصعب العودة إليها، والتي تعاني من تلوث شديد نتيجة الحادث النووي الذي وقع عام 2011 في شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة.

ينطبق تخفيف القيود على جزء مما يُسمى بالمناطق السكنية المحددة في فوتابا، إحدى المدينتين المضيفتين لمحطة فوكوشيما النووية رقم 1 التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية، موقع الحادث. وفي هذه المناطق المحددة، تُجرى أعمال تطهير مكثفة ليتمكن السكان المسجلون كسكان محليين من العودة إلى منازلهم.

وبعد تخفيف القيود، أصبح بإمكان السكان دخول منازلهم دون إذن، بينما لا يُسمح لهم بالمبيت فيها.

يُمثل هذا التخفيف أول مرة يُسمح فيها بالدخول المجاني إلى المساكن في أي من المناطق السكنية المحددة في فوكوشيما. ويشمل ذلك 110 هكتارات في ثلاث مناطق إدارية، بمساحة إجمالية تبلغ 530 هكتارًا. حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء، فُتحت تسعة حواجز على الطرق المؤدية إلى المناطق التي طُبقت فيها تخفيف القيود. وشوهد السكان ورجال الشرطة يدخلون بالسيارات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)