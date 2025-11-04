اليابان تؤكد ثالث حالة إصابة بإنفلونزا الطيور هذا الموسم

أخبار اليابان

نييغاتا - (جيجي برس)-- أعلنت حكومة محافظة نييغاتا، وسط اليابان، يوم الثلاثاء عن تأكيد تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دواجن بمدينة تايناي.

يُمثل هذا ثالث تفشٍّ لإنفلونزا الطيور يُؤكد في مزرعة دواجن باليابان هذا الموسم.

سيتم إعدام ما مجموعه 630 ألف دجاجة بياضة في مزرعة نييغاتا.

ووفقًا لحكومة المحافظة، أبلغت المزرعة عن حالات غير طبيعية، بما في ذلك زيادة في عدد الدجاج النافق، صباح الاثنين. وجاءت نتائج اختبار أولي للفيروس إيجابية، وأُجري تحليل وراثي مُفصّل.

تم تأكيد الحالة الأولى في بلدة شيراوي في أقصى شمال محافظة هوكايدو في 22 أكتوبر/تشرين الأول، تلتها الحالة الثانية في مدينة إينيوا، أيضًا في هوكايدو، يوم الأحد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)