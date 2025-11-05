الدببة تُخيف المدارس وفعاليات أخرى في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- في ظل موجة هجمات الدببة الأخيرة على الناس، أُلغيت مجموعة متنوعة من الفعاليات الخارجية، بما في ذلك سباقات الماراثون المدرسية، في جميع أنحاء اليابان منذ أكتوبر/ تشرين الأول بسبب تقارير عن مشاهدات للدببة في المناطق المجاورة.

ألغت مدرسة سينداي دايئيتشي الثانوية في محافظة ميياغي، عاصمة محافظة ميياغي الشمالية الشرقية، فعالية مشي كان من المقرر أن يشارك فيها حوالي 950 طالبًا حاليًا وسابقًا لمسافة 35 كيلومترًا تقريبًا.

أعرب ياسواكي سوبو، مساعد المدير، البالغ من العمر 55 عامًا، عن أسفه لاضطرار المدرسة إلى إلغاء هذا النشاط التقليدي، الذي استمر دون انقطاع حتى خلال جائحة كورونا، وكان من المقرر أن يُحتفل بالذكرى الستين له هذا العام.

وقال سوبو: ”كان قرارًا صعبًا لأن الطلاب وأولياء الأمور كانوا يتطلعون إليه“. وأضاف وقد بدا عليه القلق: ”إذا استمر الوضع على ما هو عليه العام المقبل، فسنضطر إلى إلغائه“.

وفي مدينة نوماتا في محافظة غونما شرقي اليابان، ألغت أربع مدارس ابتدائية سباقات الماراثون، كما تم إلغاء أو تعديل أنشطتها خارج الحرم الجامعي وغيرها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)