نجاح يفوق التوقعات... مبيعات نينتندو قد تتخطى حاجز التريليوني ين

أخبار اليابان

كيوتو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نينتندو يوم الثلاثاء أن مبيعاتها المجمعة للعام بأكمله يُتوقع أن تتجاوز تريليوني ين لأول مرة في تاريخها، مدفوعةً بالإقبال القوي على جهاز ألعابها الجديد نينتندو سويتش 2، الذي طُرح في الأسواق في يونيو/حزيران الماضي.

وقالت الشركة، التي تتخذ من كيوتو مقرًا لها، إنها تتوقع الآن تحقيق مبيعات بقيمة 2.25 تريليون ين خلال السنة المالية 2025 التي تنتهي في مارس/آذار، متجاوزةً توقعاتها السابقة البالغة 1.9 تريليون ين.

كما رفعت نينتندو توقعاتها للأرباح التشغيلية من 320 مليار ين إلى 370 مليار ين، وصافي الأرباح من 300 مليار ين إلى 350 مليار ين.

ومن المنتظر أن تصل مبيعات جهاز نينتندو سويتش 2 إلى 19 مليون وحدة خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بالتقديرات الأصلية البالغة 15 مليون وحدة.

وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، قال رئيس الشركة شونتارو فوروكاوا ”حقق (نينتندو سويتش 2) بداية قوية للغاية مقارنة بأجهزتنا السابقة“، مضيفًا أن الشركة تسعى إلى زيادة المبيعات داخل اليابان وخارجها مع اقتراب موسم التسوق في نهاية العام.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)