مشاهدات الدب الأسود الآسيوي تسجل أعلى مستوى لها في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة البيئة اليابانية يوم الثلاثاء أن عدد مشاهدات الدببة السوداء الآسيوية في البلاد خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول بلغ 20792 مشاهدة، وهو أعلى رقم يُسجّل خلال نصف عام منذ بدء جمع البيانات في السنة المالية 2009.

ويفوق هذا الرقم بكثير الرقم القياسي السابق البالغ 15832 مشاهدة، والذي تم تسجيله في نفس الفترة من السنة المالية 2024، ما يعكس زيادة حادة في نشاط الدببة بالقرب من المناطق المأهولة.

ووفقًا للتقارير، سجلت محافظة إيواتي أكبر عدد من الحالات بواقع 4499 مشاهدة، تلتها محافظة أكيتا بـ 4005 مشاهدات، وكلتاهما تقعان في منطقة توهوكو شمال شرقي اليابان.

وقال وزير البيئة هيروتاكا إيشيهارا خلال مؤتمر صحفي إن ”الدببة أصبحت تظهر بشكل متزايد في المناطق التي يعيش فيها الناس، بما في ذلك المناطق الحضرية وغابات القرى“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)