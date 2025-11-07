فيلم «فلسطين 36» يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان طوكيو السينمائي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اختُتمت فعاليات مهرجان طوكيو السينمائي الدولي الثامن والثلاثين يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 في العاصمة اليابانية، بفوز الفيلم الفلسطيني ”فلسطين 36“ (Palestine 36) للمخرجة آن ماري جاسر بالجائزة الكبرى ”طوكيو غراند بري“، ليصبح بذلك أول فيلم فلسطيني يحصد هذه الجائزة في تاريخ المهرجان.

يستكشف الفيلم الحياة في فلسطين خلال عام 1936، وسط الثورة الكبرى ضد الانتداب البريطاني، مستنداً إلى أرشيفات نادرة وشهادات حية، وقد أشاد كارلو شاتريان، المدير السابق لبرليناله ورئيس لجنة التحكيم، بعمق تناول الفيلم لتاريخ القضية الفلسطينية وبقيمته الفنية الرفيعة، قائلاً في المؤتمر الصحفي ”عمل يجمع بين الدقة التاريخية والقوة الشعرية، ويروي عاماً محورياً بأصوات لم تُسمع من قبل“.

وقد قالت جاسر في كلمة عبر بث مباشر بعد إعلان النتيجة ”هذه الجائزة شرف عظيم جدا، وتعني كل شيء لفريقي ولي ولجميع من عملوا بجد على هذا الفيلم وكافحوا لإخراجه إلى النور. مشاركته والحصول على هذا التكريم أمر جميل جدا“.

كما نالت الممثلة اليابانية موموكو فوكوتشي جائزة أفضل ممثلة عن دورها المؤثر في فيلم ”أصداء الأمومة“ (Echoes of Motherhood) للمخرج ريوتارو ناكاغاوا، حيث تقاسمَت الجائزة مع المخرجة والممثلة الأسطورية ناعومي كاواسي التي جسّدت دور والدة البطلة بعمق عاطفي نادر.

(النص الأصلي باللغة الإنكيزية، جيجي برس)