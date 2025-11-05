【فيديو】عودة الفرعون الذهبي: كنوز توت عنخ آمون تتألق في المتحف المصري الكبير

أخبار اليابان

افتُتح المتحف المصري الكبير (GEM)، الواقع في هضبة الجيزة على بُعد كيلومترين فقط من أهرامات الجيزة الخالدة، أبوابه للجمهور يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ليُتوّج بذلك مشروعًا طموحًا استمر عقدين من التخطيط والبناء بتكلفة تجاوزت المليار دولار.

يمتد المتحف على مساحة 490 ألف متر مربع – مما يجعله أكبر متحف أثري لحضارة والحدة في العالم – ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تعكس عظمة الحضارة المصرية عبر آلاف السنين. لكن النجم الأبرز في الافتتاح كان معرض توت عنخ آمون الملكي، الذي يعرض لأول مرة في التاريخ كنوز الفرعون الذهبي بالكامل في مكان واحد، بإجمالي 5398 قطعة مُرتبة بدقة تروي قصة حياة الفرعون الشاب.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)