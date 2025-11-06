هوندا تكشف عن نظام هجين جديد مخصص لسيارات الدفع الرباعي الكبيرة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة هوندا موتور عن تطوير نظام هجين جديد مخصص لسيارات الدفع الرباعي الكبيرة، مع تركيزها على سوق أمريكا الشمالية، حيث يشهد هذا النوع من السيارات طلبًا مرتفعًا وتزداد فيه شعبية السيارات الهجينة.

تخطط الشركة اليابانية لطرح سيارات مزودة بالنظام الجديد اعتبارًا من عام 2027. ويهدف النظام إلى تحقيق توازن بين القوة العالية وكفاءة استهلاك الوقود، مع الامتثال الصارم لمعايير الانبعاثات في أمريكا الشمالية. وتتميز البطارية الجديدة بأنها أصغر حجمًا من البطاريات المستخدمة في الطرازات الحالية.

وقالت هوندا إن النظام الجديد سيُحسّن كفاءة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بسيارات البنزين التقليدية، من خلال تحسين آلية تغيير أوضاع القيادة بما يتناسب مع ظروف الطريق، كما يتيح قدرة على سحب القوارب بفضل عزمه القوي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الإقبال على السيارات الهجينة في الولايات المتحدة، بعد أن عدّلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السياسات البيئية التي كانت تُفضّل السيارات الكهربائية بشكل مباشر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)