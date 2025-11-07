نيسان تتخلى عن مقرها الرئيسي في صفقة تاريخية بقيمة 97 مليار ين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نيسان موتور، يوم الخميس، أنها ستبيع مبنى مقرها الرئيسي في مدينة يوكوهاما، جنوب طوكيو، مقابل 97 مليار ين، في إطار جهودها لتحسين أدائها المالي.

وستواصل شركة صناعة السيارات اليابانية المتعثرة استخدام المبنى الواقع في عاصمة محافظة كاناغاوا كمقر رئيسي لها بموجب عقد إعادة استئجار. ومن المتوقع أن تحقق الشركة ربحًا استثنائيًا قدره 73.9 مليار ين من الصفقة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار المقبل.

ووفقًا للخطة، ستضع نيسان المبنى في صندوق استئماني وتبيع حقوق المستفيدين، بما في ذلك عوائد الإيجار، إلى شركة ذات غرض خاص أنشأتها عدة شركات، من بينها مينث جروب المحدودة، وهي شركة تايوانية لتصنيع قطع غيار السيارات. وتعتزم نيسان استخدام عوائد البيع في استثماراتها الرأسمالية المستقبلية.

ولم تُكشف قيمة الإيجار، بينما تمتد مدة العقد إلى 20 عامًا اعتبارًا من 12 ديسمبر/كانون الأول.

وأفادت مصادر مطلعة أن نيسان اختارت المشتري من خلال عملية مزايدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)