اليابان تمدد انتشار قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قررت الحكومة اليابانية يوم الجمعة تمديد مهمة قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الشرق الأوسط لمدة عام واحد للتعامل مع قضايا تشمل القرصنة البحرية.

ومددت الحكومة مهمة قوات الدفاع الذاتي اليابانية لمكافحة القرصنة في خليج عدن قبالة سواحل الصومال، ومهمة جمع المعلومات الاستخبارية لضمان سلامة السفن في منطقة الشرق الأوسط الأوسع، حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل.

كما مددت الحكومة مهمة انتشار أفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية في مقر القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في شبه جزيرة سيناء بمصر حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وصرح وزير الدفاع كويزومي شينجيرو في مؤتمر صحفي: ”سنواصل المساهمة في السلام والاستقرار في المجتمع الدولي من خلال هذه الأنشطة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)