أزمة الدببة في أكيتا تتفاقم... الصيادون والسلطات على حافة الإنهاك

أكيتا - (جيجي برس)-- في ظل تزايد الهجمات غير المسبوقة للدببة على البشر في محافظة أكيتا شمال شرق اليابان، بدأ المسؤولون المحليون وأعضاء جمعيات الصيد المكلّفون بالاستجابة للأزمة يُظهرون علامات الإرهاق.

تظهر الدببة في مناطق مختلفة ليلًا ونهارًا، ما يضطر الفرق إلى تنفيذ عمليات صيد حتى في عطلات نهاية الأسبوع. كما أصبح نقص مصائد الصناديق مشكلةً خطيرة، وبلغت الأزمة حدًّا استدعى طلب دعم من قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

ووفقًا لحكومة محافظة أكيتا، قُتل أربعة أشخاص وأُصيب نحو 60 آخرين بسبب هجمات الدببة حتى الآن خلال السنة المالية 2025. وسجّل موقع ”كوماداس“ الإلكتروني، المخصّص لتتبع نشاط الدببة في المحافظة، أكثر من 5500 مشاهدة في أكتوبر/تشرين الأول وحده.

وفي مدينة دايسن، رُصدت نحو 500 مشاهدة للدببة خلال الشهر نفسه. ويُرسل مسؤولو المدينة عند كل بلاغ لتأكيد وجود الدب أو طرده. وقال أحد المسؤولين المنهكين: ”علينا الاستجابة بغضّ النظر عن عطلات نهاية الأسبوع أو ساعات العمل.“

ومع تزايد البلاغات، استنفدت المدينة تقريبًا مخزونها من مصائد الصناديق، وسارعت إلى شراء ثماني وحدات إضافية.

