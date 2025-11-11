اليابان تدرس إمكانية امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- من المتوقع أن يبدأ المسؤولون اليابانيون قريبًا مناقشات حول امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد وردع التوسع البحري المتزايد للصين، نظرًا لقدرة هذه الغواصات على تنفيذ عمليات عسكرية طويلة الأمد بسرية عالية.

ويأتي ذلك في إطار الاتفاق الائتلافي الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول بين الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وحزب نيبون إيشين نو كاي (حزب الابتكار الياباني)، والذي نصّ على تطوير غواصات تعمل بمصدر طاقة من الجيل التالي ومجهزة بـ نظام إطلاق عمودي (VLS) لصواريخ بعيدة المدى.

وقال وزير الدفاع شينجيرو كويزومي في مقابلة تلفزيونية يوم الخميس: ”البيئة الأمنية المحيطة باليابان قاسية للغاية، ولهذا علينا أن نناقش بجدية ما إذا كنا سنواصل استخدام الديزل كما فعلنا حتى الآن أم سننتقل إلى الطاقة النووية.“

وتعتمد قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية حاليًا على غواصات تعمل بمحركات ديزل وبطاريات ليثيوم أيون، ما يفرض عليها الصعود إلى السطح بشكل دوري لاستنشاق الهواء وإعادة شحن البطاريات. في المقابل، تتميز الغواصات النووية بقدرتها على البقاء مغمورة لفترات طويلة دون الحاجة إلى ذلك، ما يمنحها ميزة استراتيجية في العمليات السرية والبعيدة المدى.

ولا يمكن تزويد نظام الإطلاق العمودي (VLS) إلا على غواصات كبيرة الحجم وسريعة الحركة، حيث تُعد السرعة عاملًا حاسمًا لتفادي الهجمات المضادة، خصوصًا أن موقع الغواصة غالبًا ما يُرصد بعد إطلاق الصاروخ مباشرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)