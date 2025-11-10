حكومة طوكيو تُطلق دروسًا في لغة الإشارة استعدادًا لأولمبياد الصم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تُجري حكومة مدينة طوكيو استعداداتها النهائية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للصم، المعروفة أيضًا باسم أولمبياد الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والمقرر انطلاقها يوم السبت. وتشمل هذه الاستعدادات تقديم دروس في لغة الإشارة لموظفي الحكومة المحلية.

وتهدف الخطوة إلى تسهيل إدارة الدورة وتعزيز التواصل مع الرياضيين والمشاركين، من خلال تنمية فهم أعمق لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. ومن المتوقع أن يشارك في هذه الدورة نحو 3000 رياضي من أكثر من 70 دولة ومنطقة، في أول نسخة تُقام في اليابان.

منذ اختيار طوكيو عام 2022 لاستضافة دورة أولمبياد الصم 2025، التي ستستمر حتى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، نظّمت حكومة العاصمة 15 دورة تدريبية في لغة الإشارة لموظفي إدارات الرعاية الاجتماعية والعاملين في الفعاليات المرتبطة بالبطولة. وتضمنت الدروس تدريب المشاركين على تقديم أنفسهم وشرح تفاصيل رياضية بلغة الإشارة.

وقال أحد مسؤولي حكومة طوكيو: ”من خلال تعلم لغة الإشارة البسيطة، يمكننا أن نفهم حقًا ما يعنيه ألا تكون قادرًا على السمع“.

كما نظّمت شركة طوكيو سبورت بينيفيتس، التي تُعنى بتشجيع الأنشطة الرياضية بين سكان العاصمة، درسًا خاصًا في لغة الإشارة يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول لموظفي المرافق الرياضية التابعة لحكومة طوكيو والمخصصة لاستضافة فعاليات الدورة. وتعلّم نحو 40 مشاركًا، بمن فيهم من شاركوا عبر الإنترنت، إشارات وتعبيرات تُستخدم في التحية وحالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)