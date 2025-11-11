الديْن الحكومي الياباني يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا يتجاوز 1333 تريليون ين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة المالية اليابانية يوم الاثنين أن الرصيد المستحق للدين الحكومي بلغ مستوى قياسيًا جديدًا قدره 1,333,591.4 مليار ين بنهاية شهر سبتمبر/أيلول.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي السندات الحكومية والاقتراضات وأذون التمويل ارتفع بمقدار 1,404.2 مليار ين مقارنة بنهاية يونيو/حزيران، مشيرة إلى احتمال زيادة إضافية في حجم الدين في حال إصدار سندات جديدة لتمويل الإجراءات الاقتصادية التي تخطط لها الحكومة.

وبحسب البيانات، ارتفع رصيد السندات الحكومية العادية بمقدار 2,552.1 مليار ين ليصل إلى 1,088,216.8 مليار ين، بينما ارتفع رصيد أذون التمويل بمقدار 399.8 مليار ين إلى 100,499.4 مليار ين. وفي المقابل، تراجع حجم الاقتراضات بمقدار 1,807.2 مليار ين ليبلغ 41,175.8 مليار ين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)