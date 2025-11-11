شركات السيارات اليابانية تتكبد خسائر فادحة بسبب رسوم ترامب الأمريكية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت سبع شركات يابانية كبرى لصناعة السيارات عن تكبدها تكاليف إجمالية تجاوزت 1.4 تريليون ين خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول، نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت التقارير إلى أن ثلاث شركات، هي نيسان موتور ومازدا موتور وميتسوبيشي موتورز، سجلت خسائر صافية مجمعة خلال النصف الأول من السنة المالية 2025، في حين شهدت الشركات الأربع الأخرى انخفاضًا ملحوظًا في أرباحها.

ومن المتوقع أن تتجاوز التكاليف الإجمالية للرسوم الجمركية 2.5 تريليون ين بنهاية السنة المالية في مارس/آذار المقبل، وسط تزايد حالة عدم اليقين في أسواق أشباه الموصلات وسلاسل التوريد العالمية.

وكانت الولايات المتحدة واليابان قد توصلتا في منتصف سبتمبر/أيلول إلى اتفاق ثنائي يقضي بتخفيض معدل الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15%، غير أن تأثير هذه الخطوة لم يكن كافيًا لتخفيف الضغوط المالية على الشركات.

وقال جيفري غايتون، المدير التنفيذي الأول لشركة مازدا، إن الوضع لا يزال ”خطيرًا للغاية“، مشيرًا إلى أن تقلّبات الأسواق العالمية والقيود التجارية المستمرة تضع ضغوطًا متزايدة على قطاع السيارات الياباني.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)