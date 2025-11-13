المهاجرون اليابانيون يجذبون الاهتمام بأسلوب الزراعة في الأمازون

أخبار اليابان

البرازيل - (جيجي برس)-- حظيت طريقة زراعية ابتكرها المهاجرون اليابانيون في شمال البرازيل باهتمام متزايد، بعدما برزت كوسيلة واعدة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في غابات الأمازون المطيرة.

وتُعرف غابات الأمازون، الغنية بتنوعها البيولوجي الفريد، بأنها ”رئة الأرض“. ومع تصاعد المخاوف من تسارع وتيرة إزالة الغابات في المنطقة، تتزايد التطلعات إلى هذه الطريقة الزراعية التي تقوم على زراعة المحاصيل مع الحفاظ على الغطاء الغابي، بوصفها نموذجًا يمكن أن يسهم في تعافي الغابات المطيرة.

وقال إرنستو كاتسونوري سوزوكي (59 عامًا)، الذي يدير مزرعة في تومي-أكو، وهي منطقة تضم مجتمعًا كبيرًا من المهاجرين اليابانيين ”نحن نمارس هنا شكلًا من أشكال الزراعة المستدامة في الأمازون.“

وسوزوكي هو ياباني من الجيل الثاني، إذ هاجر والداه إلى البرازيل من محافظة فوكوشيما شمال شرق اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)