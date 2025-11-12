رئيسة وزراء اليابان والملك عبدالله يؤكدان التعاون في إعادة إعمار غزة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- التقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في طوكيو يوم الثلاثاء، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في إعادة إعمار قطاع غزة الذي تضرر بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية.

وخلال الاجتماع، أكدت تاكايتشي أن اليابان ستسهم بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، ودعم التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية.

من جانبه، أعرب الملك عبد الله الثاني عن تطلعه إلى تعزيز تبادل المعلومات والآراء مع اليابان، ومواصلة التعاون الوثيق من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

ويُعد الأردن من الدول المعتدلة والمؤيدة للولايات المتحدة، وله دور فاعل في دعم مساعي السلام في الشرق الأوسط.

كما اتفق الزعيمان على تعميق التعاون الأمني بين البلدين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)