اليابان تكشف عن زيادة غير مسبوقة في رسوم التأشيرات للأجانب

طوكيو - (جيجي برس)-- تعتزم الحكومة اليابانية رفع رسوم إصدار التأشيرات ابتداءً من السنة المالية 2026، التي تبدأ في أبريل/ نيسان المقبل، في أول زيادة من نوعها منذ 48 عامًا.

كما ستشمل الزيادة رسوم تغيير أو تحديث وضع الإقامة للأجانب.

وستُدرج هذه التغييرات ضمن الإجراءات الاقتصادية الشاملة التي ستعلن الحكومة عنها قريبًا.

وتبلغ الرسوم الحالية لإصدار تأشيرة الدخول لمرة واحدة 3000 ين فقط، وهو مبلغ أقل بكثير من رسوم التأشيرات المماثلة في الدول الأخرى، مثل 185 دولارًا أمريكيًا (حوالي 29000 ين) للتأشيرة الأمريكية، و127 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 26000 ين) للتأشيرة البريطانية، و90 يورو (حوالي 16000 ين) لتأشيرة الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تحدد اليابان رسومها الجديدة مع مراعاة أسعار التأشيرات في الدول الكبرى الأخرى.

وأوضحت الحكومة أن الإيرادات الإضافية ستُستخدم لتمويل الإجراءات الرامية إلى مواجهة مشكلة السياحة المفرطة.

