الشرطة اليابانية تنشر ضباطًا مسلحين لمواجهة تصاعد هجمات الدببة

أخبار اليابان

إيواتي - (جيجي برس)-- نشرت الشرطة اليابانية فرقًا من الضباط في شمال شرق البلاد يوم الخميس للقضاء على الدببة لحماية السكان المحليين وسط موجة من الهجمات.

عدّلت الشرطة قواعدها لتمكين الضباط من استخدام البنادق لقتل الدببة إذا ظهرت في المناطق الحضرية حيث يصعب على الصيادين الاستجابة.

نُشر فريقان من أربعة ضباط - قائد، وضابط اتصال، وصيادان من شرطة مكافحة الشغب - في كل من محافظتي أكيتا وإيواتي.

قال مينورو كوباياشي، رئيس شرطة محافظة أكيتا، لفرقه في حفل أقيم في مدينة أكيتا: ”أرجو منكم أن تؤمنوا إيمانًا راسخًا بأنكم ستحمون سلامة وأمن المواطنين“.

وقال كينيتشي أوكادا، أحد مسؤولي قسم تخطيط سلامة الحياة في إدارة شرطة محافظة إيواتي، لفرقه في احتفال بمدينة تاكيزاوا: ”أتوقع منكم تبديد المخاوف بشأن الدببة وضمان سلامة السكان“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)