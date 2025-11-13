اليابان تتعهد بمواصلة دعمها لأوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تعهد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي بمواصلة دعم إعادة إعمار أوكرانيا بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك في إطار مجموعة الدول السبع الكبرى.

وأضاف موتيجي، خلال اجتماع استمر 20 دقيقة مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها في كندا يوم الأربعاء، أن اليابان ستُبقي على عقوباتها على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ووصف موتيجي العدوان الروسي بأنه عمل شائن، مؤكدًا وقوف اليابان إلى جانب أوكرانيا.

وأكد الوزيران أنهما سيعملان معًا بشكل وثيق لتعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك في المجال الأمني.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى موتيجي محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. واتفقا على تعزيز التعاون الياباني الفرنسي في مجال الأمن الوطني والاقتصادي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)