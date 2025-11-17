【فيديو】رحلة إلى «كيوتو ميتشينوكو الصغيرة» في ذروة سحر الخريف

أخبار اليابان

تُعرف بلدة كاكونوداتي في مدينة سينبوكو بمحافظة أكيتا باسم ”كيوتو ميتشينوكو الصغيرة“، إذ تضم قصورًا تعود إلى فترة إيدو وشوارع تحافظ على طابع مدينة القلعة القديمة. وقد شهدت المنطقة المحيطة بـ شارع مساكن الساموراي توافدًا كبيرًا من السياح الذين استمتعوا بالتنزه بين المنازل التاريخية والتقاط الصور في أجواءٍ تجمع بين الهدوء والأصالة. وبحسب جمعية تازاواكو–كاكونوداتي للسياحة، من المتوقع أن يستمر موسم مشاهدة المناظر الخريفية حتى نهاية هذا الأسبوع تقريبًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)