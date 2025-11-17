الصين تحث مواطنيها على عدم زيارة اليابان

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس)-- دعت الصين مواطنيها إلى تجنب السفر إلى اليابان، في خطوة يُنظر إليها على أنها رد انتقامي مباشر على التصريحات الأخيرة لرئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بشأن احتمال حدوث حالة طوارئ في تايوان.

وأصدرت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إشعارًا رسميًا ادّعت فيه أن تاكايتشي أدلت بتصريحات ”مُسيئة“ تتعلق بتايوان، معتبرة أنها تُشكّل ”خطرًا جسيمًا“ على سلامة الشعب الصيني. كما ناشد الإشعار الصينيين المقيمين في اليابان توخّي الحذر والمحافظة على أمنهم الشخصي.

وتُعارض إدارة الرئيس شي جينبينغ بشدة تصريحات تاكايتشي، التي جاءت خلال اجتماع برلماني مؤخّرًا، وأشارت فيها إلى أن أي حالة طوارئ في تايوان قد تُشكّل ”وضعًا يُهدد البقاء“، مما قد يتيح لليابان ممارسة حقها في الدفاع الجماعي عن النفس بموجب القوانين الأمنية.

وفي يوم الخميس، استدعى نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ السفير الياباني لدى الصين، كينجي كاناسوغي، حيث قدّم له احتجاجًا شديد اللهجة وطالبه بسحب تصريحات تاكايتشي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)