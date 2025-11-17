مسؤول: على الصين سحب دعوتها لمواطنيها بعدم زيارة اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- دعا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، يوم السبت، الصين إلى سحب إشعارها الذي ينصح رعاياها بعدم السفر إلى اليابان.

وقال كيهارا للصحفيين خلال زيارته لمدينة نييغاتا بوسط البلاد إن هذا الإشعار ”يتعارض“ مع تطور العلاقات الاستراتيجية ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين، والتي اتُفق على تعزيزها مؤخرًا خلال اجتماع رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وأضاف كيهارا ”إن التواصل متعدد المستويات بين اليابان والصين أمر بالغ الأهمية، خاصة مع وجود اختلافات في مواقفنا“.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أصدرت الإشعار بدعوى وجود خطر كبير يهدد سلامة المواطنين الصينيين، وذلك في أعقاب تصريحات تاكايتشي التي قالت فيها إن أي طارئ محتمل بشأن تايوان قد يشكل ”وضعًا يهدد البقاء“، ما قد يسمح لليابان بممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي عن النفس.

وأكد كيهارا أن تفسير الصين يتعارض مع الموقف الياباني.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)