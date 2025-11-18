ارتفاع هجمات الدببة في اليابان: 196 ضحية بين أبريل وأكتوبر

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت وزارة البيئة اليابانية يوم الاثنين أن 196 شخصًا أصيبوا أو لقوا حتفهم جراء هجمات الدببة البرية في جميع أنحاء اليابان بين أبريل/ نيسان وأكتوبر/تشرين الأول.

وتقترب هذه الأرقام الخاصة بالأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2025، والتي تشمل 12 حالة وفاة، من الرقم القياسي السنوي للضحايا البالغ 219 حالة خلال السنة المالية 2023.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول وحده، تعرّض 88 شخصًا لهجمات دببة، توفي منهم سبعة أشخاص، وتُعد هذه الأرقام الأعلى في تاريخ شهر واحد.

وعلى مستوى المحافظات، سجلت محافظة أكيتا أكبر عدد من الضحايا خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى أكتوبر/تشرين الأول، حيث بلغ عددهم 56 شخصًا، من بينهم ثلاثة قتلى، تلتها إيواتي بـ 34، وفوكوشيما بـ 20، وناغانو بـ 15.

وفي أكيتا وحدها، سُجّلت 37 هجومًا من الدببة في أكتوبر/تشرين الأول، من بينها حالتان وفاة.