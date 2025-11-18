توتّرات بين اليابان والصين: تأجيل عرض فيلمين يابانيين

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس)-- تم تأجيل عرض فيلمين يابانيين على الأقل في الصين وسط توترات بسبب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي حول احتمال حدوث أزمة في تايوان، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية يوم الاثنين.

كان من المقرر عرض الفيلمين ”كرايون شين-تشان: السوبر الحار! راقصو كاسوكابي الحارّون“ و”الخلايا في العمل!“ في الصين يومي 6 ديسمبر/كانون الأول و22 نوفمبر/تشرين الثاني على التوالي، ولم تُحدد بعد التواريخ الجديدة لعرضهما في الصين.

وفي المقابل، صدر الجمعة الماضي أول جزء من ثلاثية ”قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا – قلعة اللانهاية“ في الصين، محققًا نحو 400 مليون يوان صيني في شباك التذاكر خلال أربعة أيام فقط.

ومع ذلك، قد يتسع نطاق حركة مقاطعة الأفلام اليابانية في البلاد.

جدير بالذكر أنه في حوالي عام 2016، قامت إدارة الرئيس الصيني شي جين بينغ بتقييد نشر الثقافة الشعبية الكورية الجنوبية في الصين، ردًا على نشر نظام الدفاع الصاروخي عالي الارتفاع ثاد (THAAD) في قاعدة أمريكية بكوريا الجنوبية، ويُقال إن هذا التقييد لا يزال ساريًا حتى اليوم.